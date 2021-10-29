Избирком постановил, кому передать еще один мандат депутата парламента Карелии

Освободившийся мандат депутата парламента Карелии Игоря Зубарева, который назначен сенатором Совета Федерации, получит Леонид Лиминчук.

Это следует из постановления Центральной избирательной комиссии Карелии, принятого 29 октября.

Зубарев был избран в Законодательное собрание республики в составе списка кандидатов от «Единой России». В этом же списке числился и Лиминчук. После того, как Зубарев был назначен сенатором на второй срок, его мандат стал вакантным. Региональный политсовет «Единой России» 21 октября решил передать его Лиминчуку.

На основании этого решения Избирком постановил признать его избранным депутатом Законодательного собрания Карелии седьмого созыва.

Лиминчук был депутатом предыдущего созыва парламента и возглавлял там комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.