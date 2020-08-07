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Избитый каратистом житель Петрозаводска больше года ждет, когда разберутся с его обидчиком

Новости. Криминал
13:42, 08 Августа 2020
фото: © pxhere.com
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Дело петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года - и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого судят по уголовному делу, возбужденному по другой драке.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

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