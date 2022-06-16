Избитый молодчиком пенсионер скончался через несколько дней в поселке Карелии

В Калевальском районе арестован молодой человек забивший до смерти пенсионера, сообщили в Следкоме Карелии.

В Калевальском районе арестован местный житель за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, ночью 12 июня во дворе жилого дома в поселке Боровой между мужчинами завязалась драка, в ходе которой 26-летний местный житель нанес удары тяжелым предметом по телу и голове 62-летнего пенсионера. В результате полученных травм пожилой мужчина через несколько дней скончался.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.