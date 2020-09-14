Избитый петрозаводчанин обматерил сотрудников автозаправки

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09:29, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Росгвардейцы задержали на охраняемом объекте пьяного мужчину.

Как сообщили в управлении Росгрвадии по Карелии, 12 сентября поступил сигнал тревоги с охраняемой АЗС.

Работники станции пояснили, что около 3.30 в помещение вошёл нетрезвый мужчина, пытался пройти за кассы, на замечания отвечал нецензурной бранью.

Выяснилось, что гражданину 38 лет и он проживает в Петрозаводске. 

До этого злоумышленник, по предположению росгвардейцев, с кем-то подрался – об этом свидетельствовали ссадины на лице и руках.

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