Избитый петрозаводчанин обматерил сотрудников автозаправки

Росгвардейцы задержали на охраняемом объекте пьяного мужчину.

Как сообщили в управлении Росгрвадии по Карелии, 12 сентября поступил сигнал тревоги с охраняемой АЗС.

Работники станции пояснили, что около 3.30 в помещение вошёл нетрезвый мужчина, пытался пройти за кассы, на замечания отвечал нецензурной бранью.

Выяснилось, что гражданину 38 лет и он проживает в Петрозаводске.

До этого злоумышленник, по предположению росгвардейцев, с кем-то подрался – об этом свидетельствовали ссадины на лице и руках.