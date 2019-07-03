Подписаться
Новости. Происшествия
09:56, 03 Июля 2019
фото: © AP Photo/Eduardo Verdugo, архив

Избитый топором житель Карелии позвал на помощь росгвардейцев

Загрузка...

В Сортавале сотрудники вневедомственной охраны задержали двух местных жителей, которые избили посетителей кафе топором и дубинкой, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Рано утром 30 июня в Сортавале сотрудники вневедомственной охраны выезжали в одно из кафе, расположенного на улице Дружбы Народов. К прибывшим на место росгвардейцам обратились посетители ночного заведения, у одного из которых была кровь на лице и затылке.

Побеседовав с молодыми людьми, росгвардейцы выяснили, что на них напали двое мужчин с топором и телескопической дубинкой и избили их.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин. Одному из них 40 лет, другому — 27 лет. Оба проживают в Сортавале.

Стражи правопорядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшие с различными травмами госпитализированы. Чуть позже на место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа сортавальского отдела внутренних дел. Топор и телескопическая дубинка изъяты.

Дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся полицейские.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-03 10:20:20
Степень дикости наших людей не поддаётся никаким оценкам. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
26.06.2019, 15:40
"Предприниматель будет сидеть"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"

Аналитика

02.07.2019 16:57
Политкухня
Депутаты об отзыве закона о "монетизации"
Депутаты парламентской фракции "Единая Россия" прокомментировали отзыв законопроекта правительства.
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Сергей Пирожников: "Это самый важный проект в моей жизни" 3
01.07.2019 11:38
Экономить будут на бедных 33
28.06.2019 13:51
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2019 08:53
Частная жизнь
"Это - моё"
История старшего мастера "Техрента" Александра Мыскина о том, как он осуществил свою детскую мечту.
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»