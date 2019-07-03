Избитый топором житель Карелии позвал на помощь росгвардейцев

В Сортавале сотрудники вневедомственной охраны задержали двух местных жителей, которые избили посетителей кафе топором и дубинкой, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Рано утром 30 июня в Сортавале сотрудники вневедомственной охраны выезжали в одно из кафе, расположенного на улице Дружбы Народов. К прибывшим на место росгвардейцам обратились посетители ночного заведения, у одного из которых была кровь на лице и затылке.

Побеседовав с молодыми людьми, росгвардейцы выяснили, что на них напали двое мужчин с топором и телескопической дубинкой и избили их.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин. Одному из них 40 лет, другому — 27 лет. Оба проживают в Сортавале.

Стражи правопорядка вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшие с различными травмами госпитализированы. Чуть позже на место происшествия прибыла и следственно-оперативная группа сортавальского отдела внутренних дел. Топор и телескопическая дубинка изъяты.

Дальнейшим выяснением всех обстоятельств произошедшего займутся полицейские.