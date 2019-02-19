Избран новый председатель карельского научного центра РАН

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В Петрозаводске в карельском научном центре РАН прошли выборы нового председателя.
На пост председателя КарНЦ РАН претендовали два кандидата: врио председателя Ольга Бахмет и доктор экономических наук Павел Дружинин.
Выборы признаются состоявшимися, если за кандидата проголосовало наибольшее число участвующих в голосовании с условием, что в выборах участвовало более половины всех сотрудников.
Во вторник в центре в выборах приняли участие 649 человек из 822; 519 голосов было отдано за Бахмет, 118 ‒ за Дружинина.
Ольга Бахмет родилась в Петрозаводске в 1969 году, окончила среднюю школу №29, в 1986 году поступила на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета, который закончила в 1992 году.
В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию в совете при МГУ.
С 2013 года назначена на должность ученого секретаря, а затем заместителя председателя центра.
В 2015 году защитила докторскую диссертацию, в 2016 ей присвоено ученое звание член-корреспондент РАН.
С марта 2017 года временно исполняла обязанности председателя КарНЦ РАН.
Специалист в области экологии и почвоведения, автор 135 научных работ, в том числе 7 монографий.
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