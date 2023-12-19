Избран новый глава администрации Пряжинского района

Дмитрий Буевич ранее был избран главой Пряжинского городского поселения.
На заседании Совета Пряжинского национального муниципального района был избран новый глава администрации района — Дмитрий Анатольевич Буевич, ранее избранный главой Пряжинского городского поселения. Об этом сообщили в паблике
За кандидатуру Дмитрия Анатольевича проголосовало 18 депутатов из 21.
«Поздравляем с избранием и желаем успехов в новой должности!», — написали в источнике.
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