Избыток осадков спрогнозировали в Карелии

По словам синоптика, на севере Европейской части России ожидаются осадки выше нормы.

Избыток осадков прогнозируется на севере Европейской части России и в центре Красноярского края в марте, пишет ТАСС ссо ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На севере Европейской территории России прогнозируется осадков больше нормы. Это Мурманская область, Карелия, республика Коми, Архангельская область", – сказал он.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется в центре Красноярского края, в Эвенкии.

По словам Вильфанда, дефицит осадков в марте ожидается на Азиатской территории.