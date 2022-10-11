Издателей книг в Карелии поддержат за счет государства

Стартовал отбор на субсидии для книгоиздателей, сообщили в Минкульте Карелии.

В Карелии начался конкурсный отбор на субсидии для издателей книг. На поддержку государства вправе рассчитывать юридические лица, все, кроме НКО; индивидуальные предприниматели, а также граждане.



Субсидии предоставляют на компенсацию части затрат на социально значимые проекты. Заявки принимаются с 14 по 31 октября 2022 года.



О том, как оформить и подать заявку, можно узнать на сайте министерства культуры Карелии.