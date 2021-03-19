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Изменились правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска

Новости. Общество
21:40, 20 Марта 2021
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Как сообщает "Российская газета", соответствующий закон вступил в силу 20 марта.

Ранее указанный отпуск предоставлялся работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, что базовый отпуск, который положен большинству работников, составляет в России 28 календарных дней. Удлиненный отпуск, как рассказали "Российской газете" в Минтруде, может предоставляться государственным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 42 дней) и другим работникам на основании федеральных законов.

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда; имеющим особый характер работы; с ненормированным рабочим днем; работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

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