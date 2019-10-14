10:11, 14 Октября 2019
Изменились правила уплаты налогов для организаций с обособленными подразделениями
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Министерство финансов Карелии подготовило разъяснения к Налоговому кодексу, которые касаются организаций, имеющих несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования.
С 2020 года такие компании смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений.
Подобности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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