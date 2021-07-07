Изменились правила возвращения россиян из-за границы

Роспотребнадзор изменил правила возвращения российских туристов из-за рубежа.

С 7 июля вакцинированные от коронавируса граждане освобождаются от обязательной сдачи двойного ПЦР-теста при въезде в Россию. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает Лента.ру.

Ведомство отменило требование о необходимости предъявлять два ПЦР-теста для прибывающих в страну из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение шести месяцев.

Также с 7 июля непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне будут сдавать один тест по прилете и соблюдать самоизоляцию по месту жительства до получения результатов. Полученные справки о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или сведения о вакцинации нужно разместить на портале Госуслуг.