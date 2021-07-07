Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей 1
Сегодня 13:37
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу 28
Сегодня 06:55
Депутат Заксобрания Карелии Иван Гусев сложил полномочия из-за нарушений антикоррупционного законодательства 11
Сегодня 17:42
Составлен список участков, которые будут раздавать населению Карелии как «арктические гектары» 5
Сегодня 11:32

Изменились правила возвращения россиян из-за границы

Новости. Общество
22:30, 07 Июля 2021
фото: © AP Photo/Arek Rataj

Роспотребнадзор изменил правила возвращения российских туристов из-за рубежа.

С 7 июля вакцинированные от коронавируса граждане освобождаются от обязательной сдачи двойного ПЦР-теста при въезде в Россию. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает Лента.ру.

Ведомство отменило требование о необходимости предъявлять два ПЦР-теста для прибывающих в страну из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение шести месяцев.

Также с 7 июля непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне будут сдавать один тест по прилете и соблюдать самоизоляцию по месту жительства до получения результатов. Полученные справки о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или сведения о вакцинации нужно разместить на портале Госуслуг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»