Изменились цены на посещение популярных спортивных объектов в Петрозаводске

Дирекция спорта Петрозаводска обновила цены на услуги.
В паблике МУ «Дирекция спорта» сообщили об обновлении прейскуранта на платные физкультурно-оздоровительные услуги.
Новые цены действуют спортивный комплекс «Луми», дом бокса имени Леонида Левина, дворец спорта «KORAL» и лыжную трассу «Фонтаны». С полным текстом прейскуранта можно ознакомиться в группе учреждения.
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