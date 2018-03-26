Изменилось расписание авиарейсов между Петрозаводском и Москвой

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Самолеты стали позже прилетать и вылетать в столицу Карелии из Москвы.
С 25 марта самолеты из аэропорта Петрозаводска стали вылетать в 15.45, а приземляться в Домодедово в 17.20.
Ранее самолеты вылетали из Карелии в 15.10 и приземлялись в Москве в 16.55.
Также изменилось прибытие самолетов в Петрозаводск.
С 25 марта самолет стал вылетать из Домодедово в 13.20 (ранее в 12.55), а приземляться в столице Карелии 15.05 (ранее в 14.30).
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