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Изменился топ-50 предприятий, от которых больше всего зависит бюджет Карелии

Новости. Общество
09:16, 16 Марта 2021
фото: pixabay
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Минфин Карелии обновил список организаций - крупнейших налогоплательщиков республики по итогам 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"По результатам анализа поступлений 11 организаций, перечисления которых в республиканский бюджет значительно выросли по сравнению с 2019 годом, перешли из числа налогоплательщиков списка ТОП-150 в список ТОП-50", - говорится в сообщении.

Список лидеров пополнили ООО ДОК "Калевала", ЗАО "Норд Интер Хауз" ООО "Стройиндустрия КСМ" ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия" АО "Карельские морепродукты" Санкт-Петербургский региональный филиал АО "Россельхозбанк" ООО "Сигма РЦ" ООО "Лабиринт-М" ООО "Леруа Мерлен Восток" АО "ОССЗ" ООО "ДНС Ритейл" АО "Почта России" ООО "Пелагика".

Минфин также назвал десятку организаций, чьи налоговые платежи формируют основную часть консолидированного бюджета республики - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2021-03-16 12:09:58
Вот они, наши кормильцем и поильцы :)
Гость
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