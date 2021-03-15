Изменился топ-50 предприятий, от которых больше всего зависит бюджет Карелии

Минфин Карелии обновил список организаций - крупнейших налогоплательщиков республики по итогам 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"По результатам анализа поступлений 11 организаций, перечисления которых в республиканский бюджет значительно выросли по сравнению с 2019 годом, перешли из числа налогоплательщиков списка ТОП-150 в список ТОП-50", - говорится в сообщении.

Список лидеров пополнили ООО ДОК "Калевала", ЗАО "Норд Интер Хауз" ООО "Стройиндустрия КСМ" ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия" АО "Карельские морепродукты" Санкт-Петербургский региональный филиал АО "Россельхозбанк" ООО "Сигма РЦ" ООО "Лабиринт-М" ООО "Леруа Мерлен Восток" АО "ОССЗ" ООО "ДНС Ритейл" АО "Почта России" ООО "Пелагика".

Минфин также назвал десятку организаций, чьи налоговые платежи формируют основную часть консолидированного бюджета республики - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".