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Изменится режим работы пункта экспресс-тестирования на коронавирус в РИБ Карелии

Новости. Общество
12:09, 22 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Количество сделанных ИХА-тестов в пунктах тестирования на базе Республиканской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера резко снизилось, сообщил глава Минздрава Карелии.

Жители Петрозаводска стали реже обращаться в пункты экспресс-тестирования на COVID-19. В связи с этим пункт в Республиканской инфекционной больницы с 1 марта не будет работать круглосуточно.

«Мы приняли решение, что с 1 марта пункт на базе РИБ будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00, также как и пункт в РКВД на ул. Островского, 83. Отмечу, в праздничные дни пункты также работают. Пункт тестирования в РИБ до 1 марта работает круглосуточно», — пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, пункт экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Приладожье Карелии

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