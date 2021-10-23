Изображения языческих карельских богов придумала автор обложек альбомов металл-рок-групп

Мифологические персонажи карельской эпической поэзии впервые получили художественное воплощение в календаре, изданном учеными Карелии и Ленобласти.

Об этом «Столице на Онего» рассказала руководителя проекта, старший научный сотрудник Музейного агентства Ленинградской области Татьяна Бердашева.

«Прежде всего, мы изучали тексты, которые дошли до наших времен. Изображений мы, действительно, никаких найти не смогли. Если божество Укко хотя бы попало в „Калевалу“, то, например, Хиттавайнена, которого мы не видим в „Калевале“, никто прежде не иллюстрировал. Мы решили обратиться к молодой художнице из Санкт-Петербурга Екатериной Демаковой, которая работала с этническими темами и является автором обложек для альбомов металлических групп. Нам было интересно балансировать на этом стыке. Екатерина изобразила всех персонажей нашего календаря и иллюстрировала такие предметы карельской культуры, как тесак весури, который еще называют карельским мачете», — рассказала Бердышева.

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