Проклятие или порча: как карелы лечили зубную боль

Методы лечения зубов варьировались у карел в зависимости от причины боли.

Карелы связывали зубную боль с разными причиными. Порой иррациональными, рассказали в паблике Myrskynhenki, со ссылкой на книгу Татьяны Пашковой «Этиология и способы врачевания зубной боли в народной медицине карел».

Иногда зубную боль объясняли тем, что неприятели наслали порчу или проклятие. В этот момент человек чувствовал недомогание, вялое состояние и у него появлялась зубная боль. Соответственно и способ лечения в этом случае подбирали связанный с заговорами.

Если же боль возникала естественным образом, например, от простуды, карелы деревни Кондока дважды держали голову в теплой печи, прогревая зубы. С первого раза такая процедура не помогала.

Жители деревни Кучозеро Беломорского района и деревни Кестеньга Лоухского при зубной боли использовали керосиновые примочки. А карелы из деревни Паданы смачивали больной зуб водкой.

Людиковские карелы из деревни Святозеро лечили зубную боль при простуде дышали над бочкой с квасом, положив туда горячие камни и накрыв голову домотканым ковриком. Такую процедуру проводили четыре дня подряд. Этот способ применяли и при боле в десне после удаления зуба.

Ранее мы писали о колдунах и предсмертных обрядах в карельских деревенях.