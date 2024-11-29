Колдуны и предсмертные обряды: в сети рассказали о тайнах карельских деревень

В сети рассказали, что скрывалось за обычаем ломать веретено и иглу.

В группе «Myrskynhenki» поделились отрывком из диссертации Сергея Минвалеева «Традиционные обряды жизненного цикла карелов — людиков в свете сравнительно — исторического анализа».

Как рассказали в группе, жители карельских деревень верили в мучительные смерти колдунов, особенно тех, кто не успел передать свои знания при жизни. Они привели пример из деревни Ташкеницы, в которой два старика, живших на пригорке и пользовавшихся дурной славой, долгое время мучились перед смертью.

«Агония у них длилась долго, и их предсмертные крики раздавались на всю деревню. Для скорейшего наступления их кончины жители деревни сломали скалку над матицей в доме стариков, после чего те и умерли», — подписали в посте.

Уточняется, что подобные практики были распространены и в других карельских деревнях. Например, в районе Иломантси было принято ломать веретено, если умирала женщина, и иглу, если умирал мужчина.

Сергей Минвалеев отметил, что разламывание бытовых предметов во время агонии было символическим действием, характерным для карелов.