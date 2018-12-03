Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Совладелец фармкомпании "Партнер" Игорь Вайншток, известный изобретением кисломолочного напитка бифидок, заочно арестован и объявлен в международный розыск

Объявление в международный розыск позволяет занести информацию о нем в розыскную базу Интерпола. Вайншток заявил, что уехал за границу к друзьям, при этом он не стал называть страну, в которой находится.

Следователи СКР обвиняют Вайнштока в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшей стороной стал "Фондсервисбанк", который кредитовал "Партнер" "примерно на три миллиарда рублей". "Фондсервисбанк" оценил ущерб в 42 миллиона рублей.

Между тем, бизнесмен утверждает, что уголовное преследование — часть рейдерского захвата его предприятия, пишут Вести.ру.