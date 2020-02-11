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Изучайте бизнес-английский и повышайте свою компетенцию

Новости. Экономика
08:00, 12 Февраля 2020
фото: © pixabay
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В условиях развития международного сотрудничества в сфере бизнеса велика роль знания иностранных языков.

Особенно это касается английского языка, который считается одним из самых распространенных в мире.

В процессе общения с зарубежными партнерами важно уметь понимать и использовать деловую терминологию. В ее освоении могут помочь специальные курсы.

Почему так важно изучать деловой английский?

От уровня владения иностранным языком зависят дальнейшие перспективы работы как отдельных сотрудников, так и всей организации в целом.

Поэтому людям, деятельность которых связана с бизнесом, нужны навыки, позволяющие им:

– проводить деловые встречи с зарубежными партнерами;

– работать с документацией, вести переписку на иностранном языке;

– выступать с докладом на англоязычных мероприятиях;

– повышать свой уровень компетенции.

Рекомендации по изучению

В процессе обучения следует уделять внимание лексике и грамматическим конструкциям, которые чаще всего используются за рубежом.

Их усвоению поможет посещение языковых курсов.

Онлайн Курс "Бизнес-Английский за 5 Недель": www.bistroenglish.com/biznes-anglijskij-za-5-nedel

Также будут полезны следующие рекомендации:

Наличие мотивации

Вы должны понимать, с какой целью начали изучение языка.

Связано ли это только с вашей работой или желанием повысить свой уровень для дальнейшего профессионального развития в интересующей сфере?

Ответив на этот вопрос, вы сможете выбрать свою траекторию занятий.

Видеоуроки и аудирование

Для повышения эффективности изучения языка полезно смотреть видеоролики, проводить аудирование для восприятия незнакомой речи.

Таким способом вы улучшите навыки говорения и произношения слов.

Ежедневная практика

Закрепление полученных знаний происходит в процессе постоянной практики.

Она предполагает регулярное чтение новостей, книг, интернет-ресурсов, общение с носителями языка.

Рекомендуется уделять внимание практике хотя бы 15-20 минут в день.

Настрой на успех

Эффективность занятий зависит не только от правильной организации учебного процесса, систематичности его проведения, но и от вашего позитивного настроя, желания достичь поставленных задач в изучении языка.

Вам следует фиксировать свои успехи и стремиться к новым.

Это позволит вам не потерять интерес к учебе, а получать от нее удовольствие.

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