Известная актриса снялась топлес для журнала

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Светлана Ходченкова выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
На ней лишь черные трусики, а на шее и запястье аксессуары в виде змей. Кроме того, вместо золотистого блонда у Ходченковой рыжие локоны, пишет издание "Дни.ру".
"Это была очень жаркая фотосессия", – прокомментировала случившееся Светлана Ходченкова.
Фанаты были обескуражены таким внешним видом знаменитости. Они уж точно не ожидали от нее такого смелого поступка.
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