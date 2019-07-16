Известная актриса снялась топлес для журнала

Светлана Ходченкова выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.

На ней лишь черные трусики, а на шее и запястье аксессуары в виде змей. Кроме того, вместо золотистого блонда у Ходченковой рыжие локоны, пишет издание "Дни.ру".

"Это была очень жаркая фотосессия", – прокомментировала случившееся Светлана Ходченкова.

Фанаты были обескуражены таким внешним видом знаменитости. Они уж точно не ожидали от нее такого смелого поступка.