Известная финская компания открывает магазин в Петрозаводске

Финская компания по продаже мототехники выходит на российский рынок и открывает торговую точку в столице Карелии.

Первый магазин компании Jokikone Oy по продаже техники для быта, отдыха и досуга откроется летом в Петрозаводске.

По оценке издания "Фонтанка.fi", таким образом, финны решили сами прийти к своим клиентам, которые стали ездить в Финляндию реже.

Что предложит своим клиентам компания Jokikone Oy, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".