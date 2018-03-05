Известная финская компания открывает магазин в Петрозаводске

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Финская компания по продаже мототехники выходит на российский рынок и открывает торговую точку в столице Карелии.
Первый магазин компании Jokikone Oy по продаже техники для быта, отдыха и досуга откроется летом в Петрозаводске.
По оценке издания "Фонтанка.fi", таким образом, финны решили сами прийти к своим клиентам, которые стали ездить в Финляндию реже.
Что предложит своим клиентам компания Jokikone Oy, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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