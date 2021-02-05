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Известная откровенными фото девушка-боец ММА показала разбитое лицо после кулачного боя

Новости. Общество
21:40, 06 Февраля 2021
фото: @paigevanzant
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Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант выложила в Instagram фотографию своего лица после дебюта на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC.

Ванзант проиграла соотечественнице Бриттен Харт единогласным решением судей в главном бою турнира KnuckleMania, прошедшем в американском Лейкленде. Бой продлился пять раундов по две минуты. Спортсменка показала свое разбитое лицо и написала, что смиренно принимает как победы, так и поражения, написала "Лента.ру".


https://www.instagram.com/p/CK8Kf2IMz6a/?utm_source=ig_embed

Ванзант известна своими откровенными снимками. Американка часто выкладывает фотографии в бикини, а ее публикация топлес набрала более 150 тысяч лайков.

Спортсменка выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На ее счету восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Поединок против Харт стал для нее дебютным в кулачных боях.

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