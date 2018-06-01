Известная телеведущая выдает вещи с "Алиэкспресс" за модели своего бренда?

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В Сети заметили, что "брендовые" вещи от экс-участницы "Дома-2" - один в один ширпотреб из Китая.
Ксения Бородина несколько лет назад открыла собственный интернет-магазин одежды. Она утверждает, что дизайн - ее собственный, и что она имеет непосредственное отношение к созданию моделей, рассказывает uznayvse.ru. Среди ассортимента собственной марки Бородиной есть платья, топы, базовые спортивные костюмы, майки с принтами и многое другое. Вещи продавались хорошо до того момента, пока в Сети не заметили, что некоторые модели одежды выглядят неотличимыми от ноунейм-марок из Китая, которые охапками продаются на сервисе "Алиэкспресс".
Тогда пользователи предположили, что роль Бородиной заключается только в том, чтобы выбирать вещи на "Али", закупать оптовые партии, пришивать ярлычок ее марки "Bang Bang" - и делать огромную наценку.
Сама Ксения Бородина, однако, утверждает, что коллекции - авторские, и отшивают их лично. В доказательство она публикует фотографии с нитками, образцами ткани и швейными машинами. Людей на них, правда, нет.
В Сети пишут, что в среднем цена на одежду, которую продает Ксения Бородина, выше китайской в среднем в четыре-пять раз. В подобных махинациях обвиняют также модель Оксану Самойлову, жену рэпера Джигана. До Ольги Бузовой и ее кэжуал-одежды диванные эксперты пока не добрались.
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