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Новости. Общество
20:20, 01 Июня 2018

Известная телеведущая выдает вещи с "Алиэкспресс" за модели своего бренда?

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В Сети заметили, что "брендовые" вещи от экс-участницы "Дома-2" - один в один ширпотреб из Китая.

Ксения Бородина несколько лет назад открыла собственный интернет-магазин одежды. Она утверждает, что дизайн - ее собственный, и что она имеет непосредственное отношение к созданию моделей, рассказывает uznayvse.ru. Среди ассортимента собственной марки Бородиной есть платья, топы, базовые спортивные костюмы, майки с принтами и многое другое. Вещи продавались хорошо до того момента, пока в Сети не заметили, что некоторые модели одежды выглядят неотличимыми от ноунейм-марок из Китая, которые охапками продаются на сервисе "Алиэкспресс".

Тогда пользователи предположили, что роль Бородиной заключается только в том, чтобы выбирать вещи на "Али", закупать оптовые партии, пришивать ярлычок ее марки "Bang Bang" - и делать огромную наценку.

Сама Ксения Бородина, однако, утверждает, что коллекции - авторские, и отшивают их лично. В доказательство она публикует фотографии с нитками, образцами ткани и швейными машинами. Людей на них, правда, нет.

В Сети пишут, что в среднем цена на одежду, которую продает Ксения Бородина, выше китайской в среднем в четыре-пять раз. В подобных махинациях обвиняют также модель Оксану Самойлову, жену рэпера Джигана. До Ольги Бузовой и ее кэжуал-одежды диванные эксперты пока не добрались.

На Ксюше @borodylia нежное платье с цветочным принтом, бантом на шее и юбкой плиссе ‼️ЦЕНА: 3.000₽ Размер: one size(подойдёт на 40-44) Цвета: голубой и бежевый Состав: 60% полиэстер, 40% хлопок ________________ ‼️ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ можно через WhatsApp +7(926)9267227 (активная ссылка в шапке профиля!) 📦Доставка по всей России и в любые города мира! 🏃🏻‍♂️Быстрая доставка по Москве и области! #bangbang #springtime #dress #newdress #borodylia #borodinaksenia Repost from @borodylia Лето 💙🦕🦋📘😘 Погода радует, а мы хотим радовать вас новинками😍 платье @bang_bang_borodina

Публикация от Store By Ksenia Borodina. (@bang_bang_borodina)

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