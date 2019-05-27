Известная торговая сеть выставлена на продажу в Петрозаводске

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Торговая сеть "Деликат", в которую входят магазины по продаже колбасных изделий в Петрозаводске, выставлена на продажу.
В уведомлении, опубликованном на сайте "Авито", указано, что сделка предполагает продажу торговых точек, торгового и расчетно-кассового оборудования, рекламной продукции, товарных остатков, склада запасного и дополнительного оборудования. Кроме того, предлагается вариант продажи только торговых точек с остатками товара и оборудованием, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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