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Новости. Экономика
12:45, 27 Мая 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Константин Постников

Известная торговая сеть выставлена на продажу в Петрозаводске

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Торговая сеть "Деликат", в которую входят магазины по продаже колбасных изделий в Петрозаводске, выставлена на продажу.

В уведомлении, опубликованном на сайте "Авито", указано, что сделка предполагает продажу торговых точек, торгового и расчетно-кассового оборудования, рекламной продукции, товарных остатков, склада запасного и дополнительного оборудования. Кроме того, предлагается вариант продажи только торговых точек с остатками товара и оборудованием, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Серж
2019-05-27 12:54:05
" Покупательская способность " населения по Карелиястату выросла , вот и не выдерживают нагрузки сети , отбоя нет от покупателей , закрываются .
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