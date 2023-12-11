Известная журналистка и звезда театра поспорят в Петрозаводске, кто лучше знает советское кино

Журнал о культуре Петрозаводска и окрестностей «АркА» проводит Батл PRO кино (12+).

Редакция журнала приглашает петрозаводчан стать зрителями интеллектуального поединка между звездой театра «Творческая мастерская» Викторией Федоровой и известным и талантливым журналистом Еленой Малишевской.



«Посмотрим, кто из них лучше знает советское кино! Ведущая встречи — умница и красавица Наталья Кузьмина, журналист «Сампо ТВ 360°», — сообщили организаторы.



Записаться на встречу можно на сайте журнала «АркА». Регистрация обязательна.



Встреча знатоков пройдет 16 декабря, в 19.00, в арт-пространстве «Синий коридор» (бывший цех ОТЗ).