Известная журналистка и звезда театра поспорят в Петрозаводске, кто лучше знает советское кино

Журнал о культуре Петрозаводска и окрестностей «АркА» проводит Батл PRO кино (12+).
Редакция журнала приглашает петрозаводчан стать зрителями интеллектуального поединка между звездой театра «Творческая мастерская» Викторией Федоровой и известным и талантливым журналистом Еленой Малишевской.
«Посмотрим, кто из них лучше знает советское кино! Ведущая встречи — умница и красавица Наталья Кузьмина, журналист «Сампо ТВ 360°», — сообщили организаторы.
Записаться на встречу можно на сайте журнала «АркА». Регистрация обязательна.
Встреча знатоков пройдет 16 декабря, в 19.00, в арт-пространстве «Синий коридор» (бывший цех ОТЗ).
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