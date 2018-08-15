ВИДЕО: Известного телеведущего обокрали у работы в Петрозаводске

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Телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова обокрали несовершеннолетние.
О краже насоса Базанков рассказал на странице "ВКонтакте".
"Весело и задорно украли насос. Может, кто из родителей узнает своих отпрысков. Детишки с района Октябрьского проспекта. Далеко пойдут... (дело было у ДК Машиностроителей)", - написал Базанков.
В мае 2015 года Дениса Базанкова, гендиректора и ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.
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