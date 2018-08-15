ВИДЕО: Известного телеведущего обокрали у работы в Петрозаводске

Телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова обокрали несовершеннолетние.

О краже насоса Базанков рассказал на странице "ВКонтакте".

"Весело и задорно украли насос. Может, кто из родителей узнает своих отпрысков. Детишки с района Октябрьского проспекта. Далеко пойдут... (дело было у ДК Машиностроителей)", - написал Базанков.

В мае 2015 года Дениса Базанкова, гендиректора и ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.