Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:46, 29 Апреля 2019
фото: Правительство РК

Известному архитектору Карелии Вячеславу Орфинскому исполнилось 90 лет

Загрузка...

Вячеслав Орфинский, академик архитектуры, всемирно известный ученый, общественник, 29 апреля празднует 90-летие.

Вячеслав Орфинский не просто известный архитектор, это человек, который всем сердцем болеет за Петрозаводск.

Он выступал против снятия статуса "объекта культурного наследия" со здания бывшей поликлиники на пр. Ленина, защищал площадь Гагарина от уродующего ее "Биг Бена", принимает активное участие в обсуждении вопроса о выборе места для установки стелы "Город воинской славы".

Вячеслав Петрович один из первых пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

Решение о личном вкладе в восстановление Успенской церкви они с женой приняли, не задумываясь. Сегодня для семьи Орфинских это – дело жизни.

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".

Сегодня желаем Вячеславу Петровичу Орфинскому только здоровья и сил, чтобы он и дальше принимал активное участие в жизни Петрозаводска и Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
25.04.2019, 21:30
Караулова разоткровенничалась об отношениях с Киркоровым

Аналитика

Сегодня 12:34
Капитал
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
АО "Славмо" в апреле этого года ввело в эксплуатацию новое производственное подразделение по розливу природной минеральной воды.
Грузовики попадут под ограничения 1
Сегодня 09:30
"Финский Петрозаводск – это уже ушедшая реальность" 31
26.04.2019 13:48
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Пасхальная служба в главном храме Карелии
28.04.2019 12:15
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»