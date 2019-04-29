Известному архитектору Карелии Вячеславу Орфинскому исполнилось 90 лет

Вячеслав Орфинский, академик архитектуры, всемирно известный ученый, общественник, 29 апреля празднует 90-летие.

Вячеслав Орфинский не просто известный архитектор, это человек, который всем сердцем болеет за Петрозаводск.

Он выступал против снятия статуса "объекта культурного наследия" со здания бывшей поликлиники на пр. Ленина, защищал площадь Гагарина от уродующего ее "Биг Бена", принимает активное участие в обсуждении вопроса о выборе места для установки стелы "Город воинской славы".

Вячеслав Петрович один из первых пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

Решение о личном вкладе в восстановление Успенской церкви они с женой приняли, не задумываясь. Сегодня для семьи Орфинских это – дело жизни.

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".

Сегодня желаем Вячеславу Петровичу Орфинскому только здоровья и сил, чтобы он и дальше принимал активное участие в жизни Петрозаводска и Карелии.