Известные юристы сегодня бесплатно проконсультируют жителей Петрозаводска

В столице Карелии сегодня проходит Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

25 сентября проходит традиционный Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие проводится в формате дня открытых дверей. Сегодня в течение рабочего дня, с 9.00 до 18.00, все желающие смогут получить юридическую помощь, сообщается на сайте правительства Карелии.

В качестве консультантов выступают известные юристы Республики Карелия, представители органов государственной власти, преподаватели и студенты бакалавриата и магистратуры направления "Юриспруденция", члены Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России". Личный прием проводится при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Места проведения:

Юридическая клиника ПетрГУ

Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России):

- ул. Онежской флотилии, д.51, фойе 1 этажа;

Карельский филиал РАНХиГС при Президенте РФ:

- ул. Чапаева, д.6а, ауд. №208;

Государственное юридическое бюро Республики Карелия:

- пр. Ленина, д.4 (прием с 9.00 до 17.00);

Региональная общественная приемная Председателя политической партии "Единая Россия" Д.А. Медведева

- ул. Ф. Энгельса, д.4 (прием с 11.00 до 13.00, запись по тел. 8 (814-2) 773-116)

Петрозаводская центральная коллегия адвокатов:

- пр. Ленина, д.28, вход со двора, 2 этаж;

Коллегия адвокатов "Закатов и Партнеры":

- ул. Сведлова, д.26, оф.3, 2 этаж;

Карельская коллегия адвокатов "Советник":

- ул. Красная, д. 28 оф. 102, 103, цокольный этаж (вход в гостиницу "Петрозаводск").