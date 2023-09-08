Известные макароны и шоколадные конфеты продаются с хорошей скидкой

Еженедельный мониторинг в магазинах Петрозаводска.

Внимательный покупатель давно заметил, что акции в магазинах могут проводить как сами торговые сети, так и производители товаров. В последнем случае часто цена в разных торговых точках получается одинаковой, а в первом наоборот — очень разной.

Вот, например, прямо сейчас есть скидки на макароны Makfa. Как известно, форму они могут принимать разную — перья, улитки, ракушки, спиральки — но цена у них одна, причем, и в «Пятерочке», и в «Магните», и в «Ленте». А вот знаменитые шоколадные конфеты «Мишка косолапый» от фабрики «Красный Октябрь» стоят по-разному, хотя торговые сети на них предоставляют скидки. Сколько стоят самые необходимые продукты, знает проект «Жизнь и кошелек».