Известные телеграм-каналы разглядели в забастовке медиков Карелии "след Навального"

В ряде федеральных телеграмм-каналов появилась информация о том, что "итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска якобы организована людьми, близкими к оппозиционеру Алексею Навальному.

Телеграм-канал "Бойлерная" связал лидера профсоюза медиков "Действие" Андрея Коновала с Алексеем Навальным.

"Федеральный лидер "Действия" – друг и соратник Навального - Андрей Коновал. Именно он "вдохновил" на недавнее восстание медиков в Карелии», - пишет телеграмм-канал "Бойлерная".

Напомним, что месяц назад медики объявили "итальянскую забастовку" (то есть начали работать без сверхурочных, по правилам), которая продолжается и сейчас. Требования – повышение зарплаты и решение кадрового вопроса (часть бригад скорой помощи недоукомплектована персоналом). В сети, то есть на странице профсоюза "Действие" объявили о сборе средств в помощь забастовщикам, и все тот же телеграмм-канал сомневается, что они "дойдут до адресатов".

На прошлой неделе правительство Карелии предложило бастующим сесть за стол переговоров и определить кандидатов для участия в рабочей группе, которая будет решать вопросы реорганизации станции скорой помощи в отдельную от БСМП юридическую единицу. Медики согласились с тем, что такое решение властей – правильное, рабочую группу планируют создать уже на этой неделе.