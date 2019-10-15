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Новости. Политика
09:12, 15 Октября 2019

Известные телеграм-каналы разглядели в забастовке медиков Карелии "след Навального"

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В ряде федеральных телеграмм-каналов появилась информация о том, что "итальянская забастовка" сотрудников скорой помощи Петрозаводска якобы организована людьми, близкими к оппозиционеру Алексею Навальному.

Телеграм-канал "Бойлерная" связал лидера профсоюза медиков "Действие" Андрея Коновала с Алексеем Навальным.  

"Федеральный лидер "Действия" – друг и соратник Навального - Андрей Коновал. Именно он "вдохновил" на недавнее восстание медиков в Карелии», - пишет телеграмм-канал "Бойлерная".

Напомним, что месяц назад медики объявили "итальянскую забастовку" (то есть начали работать без сверхурочных, по правилам), которая продолжается и сейчас. Требования – повышение зарплаты и решение кадрового вопроса (часть бригад скорой помощи недоукомплектована персоналом). В сети, то есть на странице профсоюза "Действие" объявили о сборе средств в помощь забастовщикам, и все тот же телеграмм-канал сомневается, что они "дойдут до адресатов".

На прошлой неделе правительство Карелии предложило бастующим сесть за стол переговоров и определить кандидатов для участия в рабочей группе, которая будет решать вопросы реорганизации станции скорой помощи в отдельную от БСМП юридическую единицу. Медики согласились с тем, что такое решение властей – правильное, рабочую группу планируют создать уже на этой неделе.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-15 11:51:02
Как только люди начинают возмущаться что их права нарушаются, причём справедливо возмущаться , сразу появляется след Навального. Ну так тогда хвала Навальному, раз он ратует за людей и их поддерживает и позор тем кто людей до этого довёл. Все эти продажные каналы только и способны на фейковые вбросы информации, верить им, значит себя не уважать!
Leopol'd
2019-10-15 11:03:40
Ну да. Заявить что БСМП Петрозаводска заинтересовала госдеп и лично Трампа рисково, не поверят. Значит всесильный Навальный заставляет работников региональной больницы биться за свою зарплату и условия труда. Каков подлец! В стране "суровые годы"!
drug
2019-10-15 10:24:01
В данной статье не раскрыта информация в полном объеме. Если быть точным, то между оппозиционером (Н) имеется соглашение о сотрудничестве с Конфедерацией труда страны.
А теперь посмотрите кто оплачивает работу "Действия", правильно КТР. А знакомы ли руководители "Действия" и оппозиционер (Н), конечно да, есть много подтвержденных фактов.
Вот посмотрите, что пишут люди знакомые с ситуацией:
Да уж, профсоюзом эту пиар-шумиху, аля - Елена Летучая - назвать сложно. Людей жалко, которые ведутся. Не активистов - там бабло, и типа, перспектива. Идейности нет. Пустые пиарщики, с хорошей лексикой, желанием заработать и отсутствием морали. Ведь знают, куда идут, Это что? Отсутствие полностью человеческих принципов. Иного и не подумать. Бедные бюджетники!!! Не ведитесь.
насмешница
2019-10-15 09:45:56
Какое нам дело до мнения какого-то анонимного канала? Может, по нему нечистоты сливают?
новый
2019-10-15 09:33:10
Не якобы, а явно. И не оппозиционерами, а иностранными агентами.
Гость
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