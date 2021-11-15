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Известных российских антиваксеров позвали в реанимации и морги

Новости. Общество
18:40, 24 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Главврачи российских больниц позвали известных критиков прививок против коронавируса на экскурсии в «красные зоны» и морги.

Главврачи крупных «ковидных» больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступавших с критикой вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией. Медики предложили им посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19, реанимации и морги. Письмо есть в распоряжении РБК.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в тексте письма. После этого там указан контактный номер для «заявок на посещение», совпадающий с номером горячей линии Росздравнадзора по коронавирусу.

В числе врачей подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Послание адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам «и другим противникам вакцинации». Среди упомянутых поименно оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

Власти будут бороться с антиваксерами, используя для этого все законные методы, заявил РБК источник в Кремле. «Они [антиваксеры] отвечают за смерти людей», — подчеркнул собеседник РБК.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале объяснил, почему главврачи решили обратиться с этим письмом.

 «Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из „красных зон“ и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении», — написал Проценко.

Главврач пояснил, что даже его друзья и знакомые приводят ему контраргументы из арсенала «уважаемых в нашей стране граждан».

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Комментарии

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2021-11-24 18:44:39
Известные российские аниваксеры :)
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