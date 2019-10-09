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Новости. Общество
12:42, 09 Октября 2019
фото: пресс-служба Водлозерского парка

Известный фотограф-натуралист посетил Карелию

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Этой осенью в Водлозерский парк приехал известный фотограф дикой природы Игорь Шпиленок со своим проектом "Первозданные леса России", сообщили в пресс-службе парка.

Больше недели фотохудожник снимал золотую осень в национальном парке.

Игорь Шпиленок – известный фотограф-натуралист, блогер, снимает дикую природу и диких животных. Основатель и первый директор заповедника "Брянский лес". Много времени уделяет охране природы, работая в заповедниках на должностях от директора до рядового инспектора охраны. Член Международной Лиги природоохранных фотографов. Работы Игоря были опубликованы в многочисленных международных и русских журналах, включая Smithsonian, National Wildlife, BBC Wildlife, Гео, NG и многих других.


пресс-служба Водлозерского парка

"Первозданные, никогда не знавшие топора и бензопилы леса уцелели лишь маленькими островками особо охраняемых природных территорий, да на окраинах нашей цивилизации в малопригодных для человеческой жизни местах. Подавляющее большинство наших современников никогда не видели и не увидят своими глазами настоящий первозданный лес. Я надеюсь, что с помощью фотографии смогу показать жизнь старовозрастных лесов как можно большему числу соотечественников", – говорит Игорь Шпиленок.


пресс-служба Водлозерского парка

В Водлозерском парке фотограф побывал на реках Илекса и Сухая Водла, а также в районе возрожденной деревни Варишпельда.


пресс-служба Водлозерского парка

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Комментарии

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однозначно
2019-10-09 13:16:50
Саныч, а вот твои комменты короткие и отрывистые - это с целью, чтобы в тебе не распознали рекламного агента фукса ? :)
Саныч
2019-10-09 13:58:47
однозначно, работа не позволяет)
однозначно
2019-10-09 12:50:53
Работать некому - все блогеры и фотографы. Причем все известные.
Саныч
2019-10-09 12:57:00
однозначно, иди работай, хватит бубнить.
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