Известный фотограф предложил устраивать концерты на Ключевском карьере в Петрозаводске

Петрозаводский фотограф Илья Тимин считает, что городской карьер мог бы стать удачной площадкой для проведения различных культурных мероприятий.

"Хочется надеяться, что постепенно красивые люди научатся оставлять после себя нетронутое красивое место. А пока некрасивые залежи пикникового мусора под каждым кустом и между глыбами скал. Однако, с высоты этого не видно, и карьер кажется фрагментом дикой природы в ожерелье городских домов.



Подумалось, что неплохое место для какого-нибудь "Птз-Карьер-Симофония"", - написал Илья Тимин.

Почему Ключевской карьер показался фотографу удачным местом для проведения концертов, читайте далее.