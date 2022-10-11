Известный японский автомобильный бренд уходит из России

Автомобильный бренд Infiniti уйдет из России, поставки приостановлены с марта.

Автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Autonews.

При этом поставки новых машин были приостановлены еще с начала марта. В России продавались кроссоверы и внедорожники QX50, QX55 и QX80, собственного производства в стране не было, автомобили импортировались. «Сегодня мы хотим сказать вам sayonara — на японском означает „до свидания“», — сказали в компании.

В конце октября о своем уходе с российского рынка объявил один из крупнейших производителей автомобилей в мире Ford Motor. Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру. При этом за американским автогигантом остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение пяти лет.