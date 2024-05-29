Известный юморист признался, что мог сыграть Шурика в знаменитой советской комедии

Евгений Петросян рассказал, что мог сыграть в комедии Гайдая.

Как пишет Газета.ru, юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика в «Операции «Ы». Об этом комик рассказал на программе «Ты не поверишь».

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодой звезде. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

«Потом Селезнева сказала мне: «Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм», — вспомнил знаменитость.