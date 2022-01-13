Надежда Дрейзис: «По указу Петра I открывались рестораны, в которых собирались люди для чтения газет»

Спикер горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис поздравила сотрудников средств массовой информации и всех читающих с Днем печати.

Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати.

«13 января 1703 года вышел в свет первый номер российской печатной газеты «Ведомости». Её «выпускающим редактором» был сам Петр I. Параллельно по его указу открывались рестораны, в которых собирались люди для чтения газет. Такие мероприятия император рассматривал, как возможность рассказать о реформах для развития России. Эта историческая дата стала днём, когда отмечают профессиональный праздник работники периодической печати и средств массовой информации», - написала Надежда Дрейзис.

Также спикер Петросовета отметила, что журналистское сообщество столицы Карелии на протяжении многих десятков лет служит своей профессии и жителям города.

«Благодаря и вашей работе у власти и общества существует возможность открытого диалога, который способствует решению проблем и развитию Петрозаводска. Желаю новых творческих свершений и благодарной аудитории. А также здоровья, успехов, благополучия и «остроты пера»!» - пожелала Дрейзис.