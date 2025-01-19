Известный карельский фотограф запечатлел красоту Ялгубы

Илья Тимин поделился фотографиями Ялгубы.
Известный фотограф Илья Тимин поделился на своей странице серией фотографий, посвященных деревне Ялгуба в Прионежском районе Карелии.
Снимки сопровождаются лаконичной подписью: «Ялгуба. Прионежский район Карелии. Уходящий в прошлое деревянный мир теплоты природы, человеческих рук и душ!»
Эта фраза, вкупе с фотографиями, передает ощущение хрупкости и исчезновения традиционного уклада жизни в карельской деревне.
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