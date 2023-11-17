«Я солдат, это моя работа», — киллер, державший в страхе Москву 90-х, выходит из колонии

Саша Солдат окажется на свободе спустя 24 года (18+).

Как пишет Фонтанка со ссылкой на РИА Новости, киллер Александр Пустовалов, больше известный как Саша Солдат, 18 ноября выходит из колонии строгого режима.

В криминальном мире Пустовалова запомнили как сообразительного и находчивого убийцу, который мог выйти из любой ситуации. Саша Солдат отличался от типичного бандита 90-х, какими их показывают в фильмах и сериалах: знал английский, подходил к «заказам» творчески, был хладнокровным и безжалостным к своим жертвам.

Пустовалов приглашал свою жертву выпить на дачу, где убивал ничего не подозревающих коллег, расчленял и избавлялся от тел. На допросах Саша Солдат признавался, что ликвидировать трупы ему никто не помогал, поскольку только у него хватало нервов на эту «работу».

Всего на счету киллера 22 доказанных убийства. Самым знаменитым его «заказом» стал другой известный киллер — Александр Солоник.

Арестовали Солдата в ноябре 1999 года. Он не сопротивлялся при аресте, сотрудничал со следствием и признавался в убийствах, однако лишь в тех, которые следователи смогли доказать. Отвечая на вопрос, зачем он убивал, говорил лишь: «Я солдат, это моя работа».

Следствие длилось пять лет. Суд над Сашей Солдатом прошел в 2004 году. Родственники убитых им людей просили дать Пустовалову пожизненное, но тот признал вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством. В результате киллера признали виновным в 13 убийствах и приговорили к 22 годам тюрьмы. В 2005 году Пустовалова признали виновным в бандитизме и увеличили срок до 23 лет. В 2016 году состоялось еще одно судебное заседание — на нем Сашу Солдата признали виновным еще в четырех убийствах.

18 ноября 2023 года Пустовалов выходит из тюрьмы. Ближайшие три года за ним будет следить полиция: киллеру нельзя покидать город проживания и выходить из квартиры ночью. В общей сложности он отсидел 24 года, написали в источнике.