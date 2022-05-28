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Верховный суд Карелии смягчил наказание киллеру, расстрелявшему бизнесмена в Петрозаводске

Новости. Общество
08:50, 29 Мая 2022
фото: @vladislavbolshanskii / © Следственный комитет Российской Федерации

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Приговоренному к 9 годам и 9 дням колонии строгого режима киллеру Владиславу Большанскому, 16 лет назад расстрелявшему бизнесмена Вячеслава Расторопова, Верховный суд республики уменьшил тюремный срок на 6 месяцев.

Верховный суд Карелии на 6 месяцев сократил срок пребывания в заключении наемнику Владиславу Большанскому, приговоренному к 9 годам и 9 дням колонии строгого режима за расстрел 16 лет назад в Петрозаводске бизнесмена Вячеслава Расторопова. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат осужденного Олег Нескоромный.

Напомним, речь идет о заказном убийстве в 2005 году в Петрозаводске 35-летнего бизнесмена Вячеслава Расторопова. Учредитель ООО «Лигра» Расторопов владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте. По версии следствия, выступивший в роли киллера, проходивший срочную службу в Чечне Большанский, убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра», которого по ряду причин уволил Расторопов. Поэтому, как посчитало следствие, из мести тот решил организовать убийство своего бывшего работодателя.

Как прозвучало в суде, за расправу над Растороповым заказчик пообещал Большанскому вознаграждение в 5 тысяч долларов США. Однако после выполнения смертельного заказа отдал всего 2 тысячи долларов.

По данным следствия, заказчик заранее передал Большанскому автомат Калашникова, который, как позже было установлено, за два года до этого похитили с территории одной из войсковых частей в Волгоградской области. Оружие Большанский хранил на чердаке дома по улице Гоголя, где он проживал.

В ночь с 28 на 29 июня 2005 года Расторопов вышел из машины у своего дома на улице Красноармейской - и раздались автоматные очереди. По данным следствия, Большанский умышленно произвел в Расторопова не менее 29 выстрелов. По заключению экспертов, смерть коммерсанта на месте происшествия наступила от «множественных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи и туловища». Только в голову Расторопова, с расстояния порядка 10 метров, попали 7 пуль. Водителю Расторопова удалось выскочить из машины и скрыться. Он остался жив.

На месте расстрела оперативники нашли брошенный автомат, перчатки и шапочку-маску с прорезями для глаз. На балаклаве эксперты после задержания заказчика обнаружили его биологические следы. Возможно, он надевал либо примерял шапочку своего знакомого Большанского.

Раскрыть это заказное убийство спустя 16 лет помогло другое преступление. Как удалось узнать журналисту "Столицы на Онего", в начале прошлого года сотрудники уголовного розыска карельской полиции и Следкома республики задержали жителя Петрозаводска, причастного к похищению человека. Желая смягчить себе наказание, оказавшийся таксистом мужчина, сообщил, что в ночь убийства Расторопова он подвозил к его дому своего знакомого Большанского. После этого Большанского задержали, и он, по данным следствия, рассказал историю совершенного им заказного убийства. После этого был задержан и заказчик, а причастный к похищению человека таксист отделался условным сроком.

Поскольку Большанский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке, без вызова свидетелей и прочих формальностей.

В результате городской суд Петрозаводска приговорил Большанского к девяти годам и девяти дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду. Верховный суд Карелии смягчил этот приговор, сократив срок тюремного заключения на 6 месяцев.

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