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Новости. Культура
17:40, 12 Ноября 2018
фото: vk.com/club6101907

Известный мировой музыкант выступит в Карелии

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В Карельской филармонии 13 ноября выступит один их главных трубачей мира Сергей Накаряков.

Сергей Накаряков уже выступал с Симфоническим оркестром Карелии в этом году на фестивале Ruskeala Symphony, но на сцене Карельской филармонии он выступит впервые, сообщили в пресс-службе филармонии.

Музыкант сотрудничает с самыми известными оркестрами и дирижерами мира, среди которых Э. Клас, Ю. Темирканов, С. Сондецкис, В. Ашкенази, Ю. Башмет и другие мэтры. Его репертуар славится своим разнообразием.

В концерте прозвучат Вариации на тему Беллини Ж.-Б. Арбана и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П. Чайковского. В исполнении Симфонического оркестра под управлением маэстро Алексея Ньяга будет исполнена "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина.

 

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