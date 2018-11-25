Известный российский политолог заступился за Парфенчикова

Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заявил, что губернатор имеет право проявлять эмоции в переписках с населением.

- Хочу заступиться за главу Карелии Пафенчикова. Имеет ли право руководитель на эмоции? Имеет. Обязан ли он вступать в личную переписку с каждым обратившимся к нему жителем региона. Не обязан. На то есть специально обученные люди. А если глава региона вступает в диалог, не надо его потом за это пинать.

Помню сколько было энтузиазма в Петрозаводске после назначения Парфенчикова. Причем самый большой энтузиазм исходил от критиков предыдущей, предпредыдущей и предпредпредыдущей республиканской власти. Свой, нормальный, адекватный, обаятельный, открытый, харизматичный. Чего только я не услышал тогда от своих карельских знакомых. А сегодня Парфенчиков «попал под лошадь», стал жертвой той самой открытости в общении с людьми,- заявил Константин Калачев.

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