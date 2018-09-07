Известный журналист скончался в Петрозаводске

В Петрозаводске 6 сентября скончался известный в Карелии журналист, бывший собственный корреспондент газеты "Правда" по Карелии и Мурманской области Анатолий Минаев, сообщил Союз журналистов Карелии.

Анатолию Степановичу в июне этого года исполнилось 80. Уроженец рязанского села Заборье, свою трудовую биографию он начинал токарем-расточником. Затем была учеба в индустриальном техникуме, радиотехнический институт. Но инженером-конструктором он не стал. Душа потянулась к журналистике.

Начинал рабкором в "Приокской правде", затем работа собственным корреспондентом сначала в "Социалистической индустрии", затем — и уже бессменно — в "Правде".

Карелию, ставшую родной, в поисках журналистского материала он изъездил вдоль и поперек. Результатом этих поездок становились очерки и корреспонденции о людях, жизни и проблемах северного края.

Журналистику Анатолий Степанович любил преданно. Наград не искал. Они нашли закаленного правдиста сами. И самые главные из них - почетные медали "300 лет российской прессы" и "300 лет Российскому флоту", благодарственные грамоты ЦК КПРФ и золотая медаль Российского фонда мира.

Он был талантливым, преданным своему делу и очень скромным человеком. Теперь уже БЫЛ.

"Прощай, наш дорогой и любимый папа! Светлого тебе полета в иные миры. А мы будем жить дальше и всегда помнить о том, чему ты нас учил", - написала на своей странице в социальной сети дочь Анатолия Степновича Светлана.

Информация и дате и месте похорон будет позже.

Союз журналистов Карелии выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Степановича Минаева.