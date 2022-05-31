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Известный журналист собирается пошуметь на выборах главы Карелии, выдвинувшись кандидатом от РПСС

Новости. Политика
18:26, 02 Июня 2022
фото: предоставлено Денисом Базанковым

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Тележурналист Денис Базанков рассказал "Столице на Онего", что вновь собирается пойти на выборы.

Петрозаводский тележурналист Денис Базанков стал широко известен, благодаря своей прошлогодней избирательной кампании. Начал он с задорных видеосюжетов с нападением на городских чиновников, но в памяти больше остался его финальный аккорд - когда весь город был заклеен баннерами с предложением «убрать дерьмо» в день голосования.  Лепили на всё подряд (впрочем, Базанков утверждает, что это была умышленная «подстава» со стороны конкурентов). Теперь журналист собирается пошуметь на выборах главы республики, выдвинувшись кандидатом от Российской партии свободы и справедливости и надеется собрать достаточное количество подписей в свою поддержку от муниципальных депутатов.

- Знаю, что и среди муниципалов есть мои единомышленники. Надеюсь, голосов хватит. Но прошлый год, когда меня серьезно и подставляли, и блокировали, конечно, помню и учитываю. Так что, готов ко всему. В том числе и к тому, что муниципальный фильтр для меня перекроют. Правда, она никому не нравится, особенно некоторым чиновникам. Они, чтобы выслужиться, вполне могут «надавить» на муниципальных депутатов. Произойти может все, что угодно. Кампания в Госдуму это прекрасно показала, за одну ночь можно хорошо испортить результат голосования. И админресурс, и чернушные методы работают во все времена и в любой момент могут нанести удар по любому участнику предвыборной гонки, в том числе еще до ее старта. Но я не собираюсь опускать руки.

Интервью с Денисом Базанковым читайте здесь.

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