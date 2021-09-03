Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске

Жителей столицы Карелии предупреждают о неадекватном мужчине, который прячется в кустках у Дома бокса.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 4 сентября. Как пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ», на тропинке, ведущей к Дому бокса, мужчина занимался самоудовлетворением на глазах прохожих.

«На тропинке к Школе Бокса заметила мужчину в чёрной куртке по типу стеганая и штанах чёрного цвета, на голове капюшон от толстовки, сумка через плечо небольшая, а рядом велосипед. Он стоял в кустах, в сторону тротуара, и с эрегированным членом онанировал. Я была с сыном, но вовремя заметила и пошла обратно, благо сын не заметил и не успел испугаться. Пока мы спускались по лестнице, этот мужчина проехал мимо на велике. Будьте осторожны и берегите детей!» - пишут очевидцы в паблике.

Ранее эксгибиционист был замечен у реки в Петрозаводске.