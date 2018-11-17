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Новости. Общество
17:39, 17 Ноября 2018

"Я была смешной и одинокой, в меня никто никогда не влюблялся"

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Очередной шедевр Натальи Ермолиной – пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, "как Наташка бражку ставила".

"Как-то в 10-м классе я открыла для себя истину – если мужчине дать понять, что у тебя есть алкоголь, ты сразу покрываешься некими золотыми пылинками и становишься божественной Данаей с золотым сечением промеж грудей. Обнаженная ты или в спортивных штанах – вообще не деталь, ты должна булькнуть стеклянной емкостью – и за тобой потянутся мужские толпы. По крайней мере, это тайное знание сошло на меня в микрорайоне Тринага (Тринадцатый район, как в кино). Там можно было идти впереди с бутылкой браги, собирая за собой, как Нильс с дудочкой, толпы невменяемых крысенышей, не сводящих мутного взора с мутной влаги.

Я была смешной и одинокой, в меня никто никогда не влюблялся, в школе у меня не было ни одного романа. Я даже поменяла 11 школ, и мои биографы после могут путаться и ошибочно полагать, что женское одиночество гнало меня по свету, как Ивана Дурака - в поисках личного счастья. Но нет, просто папа Федя бегал от исполнительного листа за алименты предыдущей жене и ребенку. Плюс - другие особенности советской Санта-Барбары.

Одним словом, была я не востребована как Муза. Но очень хотела любви. Была влюблена практически во всех мальчиков в классе и во дворе (на всякий случай, вдруг один из лотерейных билетов окажется выигрышным). И когда секрет соблазнения оказался у меня в кармане, решила я поставить бражку". 

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