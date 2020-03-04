"Я и не думала, что проживу так долго"

Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.

Мария Ивановна все время улыбается. Даже когда говорит о серьезных вещах и пересказывает печальные события своей жизни. В 95 лет она сохраняет поразительную ясность ума и хорошо помнит все, что с ней было. Не забыть помогают стихи, которые она сочиняет еще со школы. Есть у нее строки про детский дом, войну, "дорогу жизни" и годы перестройки.

На плечи этой женщины свалилось столько горя, что, кажется, этот груз способен раздавить любого. Но только не Марию Мурсалову, которая даже в преклонные годы не поддается грусть-тоске и светится какой-то особенной тихой радостью.

У Муси Балашовой (так ее звали с малых лет) рано умерла мать, она росла сиротой в ладвинском детдоме. В 15 лет, совсем ребенком, начала работать. В 16 лет добровольцем ушла на фронт, и прошла всю войну, медсестрой спасая раненых в санитарном поезде. Каждый день видела страх, смерть и боль. В мирное время потеряла дочь и всю себя посвятила воспитанию внука, который с 5 лет остался без матери.

Историю своей жизни Мария Ивановна рассказала нам в стихах и прозе, заметив, что дожить до 95 лет ей помогло всего одно правило: не обижаться и не грустить.

"Меня всю жизнь окружали хорошие люди. И пусть было сложно, я все равно люблю жизнь и люблю людей. Вот и весь секрет", - говорит Мария Ивановна.

Подробнее о непростой судьбе Марии Мурсаловой читайте в статье Натальи Захарчук "Главное – не обижаться и не грустить".