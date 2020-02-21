"Я испугалась, когда он вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом"

В Карелии предприниматели выпустили в озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь.

В минувшие выходные на озеро Леппясенлампи в Сортавальском районе дважды выезжала полиция. Помощь правоохранительных органов понадобилась директору Дома композиторов Марине Братышевой и ее сыну, а на следующий день – самим сотрудникам полиции, решившим порыбачить.

Как рассказала "Столице на Онего" директор Дома композиторов Марина Братышева, тревожные сигналы стали поступать от туристов, которые всегда свободно гуляли по лесным тропам рядом с гостиницей, около полутора месяцев назад. По их словам, на одном из лесных озер им не дает рыбачить мужчина-охранник, угрожает и выгоняет с водоема. Затем такие же жалобы последовали от сотрудников Дома композиторов, которые работают здесь много лет и беспрепятственно рыбачили на лесных озерах.

"Я знала, что с одной стороны озера кто-то стал ставить вагончики. Открыла публичную карту поселка Кирьявалахти, посмотрела. Вокруг озера сформированы несколько земельных участков, но только один из них оформлен. Он находится напротив озера. Это земли сельхозназначения, участок выдан под личное подсобное хозяйство. Само озеро Леппясенлампи, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов, ни у кого в аренде не находится, тем более под разведение форели. Это мне подтвердили и в Минприроды Карелии", – рассказала Марина Братышева.

Руководитель Дома композиторов также выяснила, что к земельному участку у озера отсыпана дорога. С федеральной трассы "Кола" был сделан съезд, хотя этот проект никто не согласовывал. В начале заезда сформирован земельный участок, право собственности на который не оформлено, Но знак "Частная территория. Проезд запрещен" здесь уже установлен.

Об опасности, которая угрожает туристам, директор Дома композиторов сообщила в республиканское управление по туризму еще в январе. Но на днях она решила сама проверить, что происходит на озере. На прошлой неделе Братышева отправилась на ламбу, где встретила охранника.

В субботу, 15 февраля, руководитель Дома композиторов вместе с сыном пришла на озеро порыбачить. Им навстречу вновь вышел тот же человек. Сначала он посмеялся над рыбаками, мол, ничего они здесь не поймают. Но когда мама с сыном поймали первую форель, смешливое настроение испарилось. Он стал требовать выпустить форель и уходить с озера.

"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон. Он разговаривал с хозяйкой участка. Стал совать мне телефон: "Поговори с нормальным человеком". Но я отказалась. Участок предпринимательницы, чье ИП зарегистрировано в Санкт-Петербурге, находится напротив лесного озера. Я находилась на территории водоема, пришла по землям лесного фонда и считала, что имела полное право здесь рыбачить. Я вызвала полицию", - отметила Братышева.

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