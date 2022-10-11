«Я кофточку за 15 тысяч не куплю, но елку за 15 это нормально»

Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.

В гостях у «Столицы на Онего» побывала молодая предприниматель, создатель частного пансионата для пожилых людей и инвалидов «Северянка» Наталья Ефимова.

Эта удивительная девушка, несмотря на свою занятость 24 на 7, умеет каждый день быть красивой. Наталья поделилась секретом, как ей удается все успевать, как в 18 лет стать директором фирмы, как совсем юной уйти из дома, а через несколько лет построить свой коттедж, как воспитывать троих детей, не выходя ни разу в декретный отпуск, что заставляет вместо кофточки за 15 тысяч рублей покупать елки.

Читайте большое интервью с Натальей — о настоящей дружбе и родительской поддержке, о дочках-спортсменках и терпеливом муже, а также бизнесе, деньгах и мечтах.